Идею создать в Воронеже отделение посольства Республики Беларусь поддержал кабмин РФ

Воронежская область уже несколько лет сотрудничает с ООО «БелинжинирингстройИнвест». В начале августа Воронеж с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник. Он осмотрел объекты, которые в столице Черноземья возвели белорусские строители, — образовательный центр «Содружество» и стадион «Факел». Кроме того, Александру Рогожнику подробно рассказали о реализованных, текущих и перспективных проектах.