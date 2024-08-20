Идею создать в Воронеже отделение посольства Республики Беларусь поддержал кабмин РФ

Правительство РФ приняло предложение Министерства иностранных дел России об открытии в Воронеже отделения посольства Республики Беларусь. МИД РФ должен уведомить белорусскую сторону об этом решении. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что предложение согласовано с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.
Правительству Воронежской области рекомендовано выделить для отделения посольства служебные и жилые помещения на условиях их аренды или приобретения белорусской стороной в собственность, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением этого отделения, говорится в распоряжении.
В России отделения посольства Беларуси работают уже в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.
Воронежская область уже несколько лет сотрудничает с ООО «БелинжинирингстройИнвест». В начале августа Воронеж с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник. Он осмотрел объекты, которые в столице Черноземья возвели белорусские строители, — образовательный центр «Содружество» и стадион «Факел». Кроме того, Александру Рогожнику подробно рассказали о реализованных, текущих и перспективных проектах.