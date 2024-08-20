Президент ознакомился с подготовкой к V Всемирным играм кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября, сообщает El.kz.
Глава государства посетил стадион «Астана арена», где состоится церемония открытия игр. В течение года на стадионе был проведен капитальный ремонт и обновлено оборудование, а также завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.
Токаев также посетил аккредитационный центр в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, где ему представили форму национальной сборной. В мероприятиях примут участие 1500 волонтеров, а подготовка сборной активно ведется под руководством министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. На сегодняшний день спортсмены провели 42 учебно-тренировочных сбора и участвовали в 32 турнирах.
К играм приурочено более 150 культурных мероприятий, включая Музей кочевой цивилизации, выставку ремесленников и международную конференцию в Национальном музее. По предварительным прогнозам, ожидается приезд около 100 тысяч туристов в столицу. В связи с этим ведется подготовка более 20 гостиниц и благоустройство города.
Президент также посетил ипподром «Қазанат», где пройдут конные состязания, и площадку для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.