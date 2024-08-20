Президент ознакомился с подготовкой к V Всемирным играм кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября, сообщает El.kz.

Глава государства посетил стадион «Астана арена», где состоится церемония открытия игр. В течение года на стадионе был проведен капитальный ремонт и обновлено оборудование, а также завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.

Токаев также посетил аккредитационный центр в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, где ему представили форму национальной сборной. В мероприятиях примут участие 1500 волонтеров, а подготовка сборной активно ведется под руководством министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. На сегодняшний день спортсмены провели 42 учебно-тренировочных сбора и участвовали в 32 турнирах.

Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов из 89 стран, и будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе «Астана арена», ипподроме «Қазанат», в ледовом дворце «Алау», дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и гостинично-спортивном комплексе «Думан». Специальные площадки также будут использованы для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.