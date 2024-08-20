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В Крыму опровергли сообщения о грядущем украинском ракетном ударе

Крючков опроверг фейк об украинском ракетном ударе по Крыму 24 августа.

Информация о ракетном ударе по Крыму, якобы запланированном на субботу, 24 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Он опубликовал скриншот. Там говорится о том, что Украина якобы собирается нанести ракетный удар по Крыму. Автор фейкового сообщения при этом ссылается на некое «предупреждение силовиков».

«В четырнадцатом году в Крыму появились “дочери офицеров”», теперь — «знакомые силовики», — отметил Крючков.

По его словам, алгоритм и цели вбросов за 10 лет не изменились. Как пояснил советник, киевский режим пытается посеять раздор и смуту.

«Не выйдет», — заявил он.

Крючков призвал жителей доверять только официальной информации.