В Крыму опровергли сообщения о грядущем украинском ракетном ударе

Информация о ракетном ударе по Крыму, якобы запланированном на субботу, 24 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Он опубликовал скриншот. Там говорится о том, что Украина якобы собирается нанести ракетный удар по Крыму. Автор фейкового сообщения при этом ссылается на некое «предупреждение силовиков».
«В четырнадцатом году в Крыму появились “дочери офицеров”», теперь — «знакомые силовики», — отметил Крючков.
По его словам, алгоритм и цели вбросов за 10 лет не изменились. Как пояснил советник, киевский режим пытается посеять раздор и смуту.
«Не выйдет», — заявил он.
Крючков призвал жителей доверять только официальной информации.