ЦИК Молдовы назвал количество избирательных участков, которые могут открыть за рубежом

На сей раз в странах Запада число участков увеличат более чем в 5 раз по сравнению с Россией. Так, в Италии хотят добавить 31 дополнительный участок, а в Германии столько же, сколько и в России — по 12. Во Франции намерены добавить 11 участков, в Ирландии — 7, в США — еще 8. При этом самая многочисленная молдавская диаспора проживает именно в российских краях и областях.