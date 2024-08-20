ЦИК Молдовы назвал количество избирательных участков, которые могут открыть за рубежом

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Центризбирком Молдовы планирует открыть за пределами страны 278 избирательных участков на президентских выборах 20 октября против 163 на предыдущих выборах.
На сей раз в странах Запада число участков увеличат более чем в 5 раз по сравнению с Россией. Так, в Италии хотят добавить 31 дополнительный участок, а в Германии столько же, сколько и в России — по 12. Во Франции намерены добавить 11 участков, в Ирландии — 7, в США — еще 8. При этом самая многочисленная молдавская диаспора проживает именно в российских краях и областях.
Согласно Кодексу о выборах, избирательный участок за рубежом может быть организован в населенном пункте, где проживает не менее 500 граждан Молдовы.
По состоянию на утро 20 августа, на онлайн-платформе ЦИК для голосования за рубежом предварительно зарегистрировались 5687 человек плюс 488 избирателей для участия в тестовом голосовании по почте.
Больше всего избирателей зарегистрировались для голосования в России — 1810, однако в проект голосования по почте эта страна не включена. В США зарегистрировалось 274 человека, в Канаде — 131.
Чтобы проголосовать по почте, необходимо предварительно зарегистрироваться, крайний срок регистрации истекает 5 сентября.
Выборы президента Молдовы назначены на 20 октября.