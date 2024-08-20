Учения территориальных войск пройдут в Минске

МИНСК, 20 авг — Sputnik. С 20 по 22 августа в рамках сбора с военнообязанными территориальных войск Московского района Минска пройдет командно-штабное учение, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В ходе учения офицеры отработают вопросы управления подчиненными подразделениями при выполнении личным составом задач территориальной обороны», — говорится в сообщении.
Планируется, что в ходе маневров военнообязанные на практике получат навыки, как охранять и оборонять объекты местной инфраструктуры.
Также они вместе с сотрудниками органов внутренних дел будут поддерживать правопорядок в столице, в том числе бороться с диверсионными группами условного противника.
Ранее 1 августа белорусское оборонное ведомство рассказало, что в одном из районов столицы будут проходить учебные сборы территориальных войск.
В пресс-службе пояснили, что территориальные войска будут нести службу на контрольно-пропускном пункте и защищать инфраструктуру Московского района.