В Новосибирске назначили нового директора МП «МЕТРО МиР»

Новым директором новосибирского муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» стал Павел Ивахненко. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 19 августа. Ранее Павел Ивахненко занимал пост директора департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» в Новосибирске.
С июня 2024 года до вчерашнего дня обязанности директора МП «МЕТРО МиР» временно исполнял Вячеслав Денисенко. До него «МЕТРО МиР» возглавлял Андрей Счастливый, который ушел на СВО после возбужденного против него уголовного дела. Счастливый, в свою очередь, сменил на этом посту Александра Мысика, который стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.
Организация «МЕТРО МиР» известна как заказчик возведения станции метро «Спортивная», подрядчик на строительстве ледовой арены.
Екатерина СОСНИНА.