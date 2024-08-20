В Новосибирске назначили нового директора МП «МЕТРО МиР»

С июня 2024 года до вчерашнего дня обязанности директора МП «МЕТРО МиР» временно исполнял Вячеслав Денисенко. До него «МЕТРО МиР» возглавлял Андрей Счастливый, который ушел на СВО после возбужденного против него уголовного дела. Счастливый, в свою очередь, сменил на этом посту Александра Мысика, который стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.