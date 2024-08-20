Лукашенко заявил о планах вывести сотрудничество Беларуси и Пакистана на более высокий уровень

Глава государства тепло приветствовал зарубежного гостя, отметив, что очень рад его приезду в город-герой Минск в год 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном.



«Мы сегодня хотим, как мы договорились с вашим премьер-министром недавно, возобновить, проревизировав, наши отношения, вывести их на еще более высокий уровень, чем это было раньше», — подчеркнул Александр Лукашенко.