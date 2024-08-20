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Лукашенко заявил о планах вывести сотрудничество Беларуси и Пакистана на более высокий уровень

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан намерены вывести сотрудничество на еще более высокий уровень. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Аяз Садиком, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Глава государства тепло приветствовал зарубежного гостя, отметив, что очень рад его приезду в город-герой Минск в год 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном.

«Мы сегодня хотим, как мы договорились с вашим премьер-министром недавно, возобновить, проревизировав, наши отношения, вывести их на еще более высокий уровень, чем это было раньше», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр