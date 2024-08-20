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В молдавской оппозиции назвали альтернативу евроинтеграции

Боля: альтернативой евроинтеграции Молдавии станет возвращение к связям с СНГ.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Молдавия может воспользоваться альтернативным путем внешнего развития, вместо евроинтеграции выбрав восстановление традиционных связей с СНГ и ЕАЭС, считает выдвинутый кандидатом в президенты от оппозиционного блока «Победа» депутат парламента Василий Боля.

«Есть альтернатива евроинтеграции Молдавии, мы о ней постоянно говорим. Это — интеграция в евразийское экономическое пространство, возвращение к связям с нашей традиционной исторической семьей. Это — восстановление экономических цепочек между нашими странами, которые были разрушены за последние 4 года».

заявил Боля журналистам.

По его словам, столь же важно восстановление связей с Россией и другими странами СНГ.

«Я напомню, что нынешняя власть сделала все для того, чтобы поссорить нас с белорусским народом. Мы планируем заниматься восстановлением той дружбы, которая была до недавних пор, подписать договор о свободной торговле с ЕАЭС», — добавил Боля.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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