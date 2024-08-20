МВД России выпустило советы по информбезопасности для жителей приграничных регионов

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России подготовило инструкцию по информационной безопасности для жителей и представителей силовых структур Брянской, Курской и Белгородской областей.
Противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В этой связи, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться.
«Крайне не рекомендуется использование онлайн-сервисов знакомств. Противник активно использует такие ресурсы для легендированного сбора информации», — добавили в управлении.
Военнослужащим рекомендовали не открывать ссылки (гиперссылки) из сообщений от незнакомцев в мессенджерах или СМС и по возможности избегать использования телефонов, хранящих как служебную, так и личную информацию, в ситуациях, когда противник может получить к ним физический доступ.
«Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ», — подчеркнули в полиции.
Военнослужащим и представителям силовых структур рекомендовали отключить функцию «Люди рядом» в мессенджере Телеграм, удалить фото, указывающие на ведомственную принадлежность, изменить никнеймы, по которым можно идентифицировать гражданина как военнослужащего или представителя силового ведомства, и проверить свои абонентские номера через специализированные ресурсы, занимающиеся парсингом телефонных книг.
«Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде “Лёша ФСБ”, “Паша Росгвардия”, “Миша 123 полк”, этот номер нужно сменить, он скомпрометирован», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Военнослужащим на территории Курской, Брянской и Белгородской областей рекомендовали убирать свои персональные данные, геометки и привязки фотографий к геолокациям в социальных сетях, чтобы противник не мог определить их фактическое местоположение.
Сотрудникам энергетической отрасли, включая атомную, также посоветовали убрать упоминания о профессиональной принадлежности из социальных сетей, чтобы не попасть на радары спецслужб противника, добавили в полиции.
10 августа в этих трёх областях РФ был введён режим контртеррористической операции.
Нина Лютикова