На Украине приняли закон о фактическом запрете канонической УПЦ

Законопроект о запрете УПЦ был подготовлен по прямому поручению президента Украины Владимира Зеленского и принят в первом чтении Верховной радой в октябре 2023 года. Однако почти год документ не выносился на второе чтение из-за опасений, что он не наберет достаточное количество голосов депутатов и вызовет недовольство на Западе. Тем не менее 16 августа 2024 года в документ были внесены финальные правки, он получил новое название («О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» вместо «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций»), а комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.