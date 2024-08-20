На Украине приняли закон о фактическом запрете канонической УПЦ

Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя документ, прямо заявил, что в результате принятия этого закона УПЦ «будет запрещена», «законопроект предусматривает ее немедленный запрет».
Вступление закона в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.
Законопроект о запрете УПЦ был подготовлен по прямому поручению президента Украины Владимира Зеленского и принят в первом чтении Верховной радой в октябре 2023 года. Однако почти год документ не выносился на второе чтение из-за опасений, что он не наберет достаточное количество голосов депутатов и вызовет недовольство на Западе. Тем не менее 16 августа 2024 года в документ были внесены финальные правки, он получил новое название («О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» вместо «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций»), а комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.
Курс на запрет УПЦ
Курс на запрет УПЦ начал проводиться на Украине бывшим президентом Петром Порошенко. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. По данным Службы безопасности Украины на ноябрь 2023 года, власти завели 70 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ, 19 из них были осуждены и лишены гражданства.
Ранее в ежегодном докладе Госдепа о свободе вероисповедания в мире отмечалось, что американская администрация считает необходимым, чтобы киевские власти проявляли веротерпимость и сдержанность в сфере свободы вероисповедания. Недовольство по поводу рассмотрения законопроекта о фактическом запрете УПЦ выражал и Ватикан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в апреле этого года в обращении к предстоятелям поместных православных церквей и представителям международных организаций заявлял, что многочисленные факты давления на УПЦ приобрели характер открытых религиозных гонений, «вопиющего попрания прав человека», и призывал защитить права верующих на свободу вероисповедания.
По информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5−6 млн жителей.