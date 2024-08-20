В Молдавии железнодорожники попросили премьера решить проблему с зарплатой

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Молдавские железнодорожники через профсоюзы просят премьера страны Дорина Речана решить проблему с выплатой им задолженности по зарплате, которая достигает 7,75 миллионов долларов.
В феврале этого года работники предприятия «Железная дорога Молдовы» проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. Тогда власти обещали решить проблему.
«Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии просит вашего вмешательства в решение ситуации с госпредприятием “Железная дорога Молдовы”, которая затрагивает всех 5350 работников. Констатируем накопление задолженностей по зарплате на сумму в 136 миллионов леев (7,75 миллиона долларов — ред.) за март 2024 года для пяти филиалов и за апрель для всего предприятия, что отрицательно сказывается на благосостоянии работников и их семей».
В письме отмечено, что бездействие властей приведет к увольнение работников и потере специалистов. Это также отразится на экономической ситуации в стране, для которой важны торговые перевозки товаров.
Предприятие «Железная дорога Молдовы» за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. Ситуация изменилась в 2022 году, когда между Украиной и странами Европейского союза стало возрастать транзитное движение грузов через Молдавию. Власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота.