В Молдавии железнодорожники попросили премьера решить проблему с зарплатой

«Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии просит вашего вмешательства в решение ситуации с госпредприятием “Железная дорога Молдовы”, которая затрагивает всех 5350 работников. Констатируем накопление задолженностей по зарплате на сумму в 136 миллионов леев (7,75 миллиона долларов — ред.) за март 2024 года для пяти филиалов и за апрель для всего предприятия, что отрицательно сказывается на благосостоянии работников и их семей».