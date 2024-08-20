The European Conservative: Германия перекрывает кран помощи Украине

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Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 августа сообщила, что в ее распоряжении оказались конфиденциальные электронные письма и документы, в которых говорится, что Германия будет отклонять будущие запросы Украины на предоставление помощи, но ранее одобренные пакеты помощи она продолжит финансировать.
В служебной записке, отправленной в Министерство обороны Германии 5 августа, министр финансов Кристиан Линднер уведомил, что Берлин прекратит отправлять Украине средства немецких налогоплательщиков, а вместо этого будет полностью полагаться на прибыль, полученную от замороженных российских активов, пишет The European Conservative.
В июле на саммите в Италии лидеры «Большой семерки» договорились использовать российские активы в размере 300 млрд евро, конфискованные странами G7, Европейским союзом и Европейским центральным банком, для погашения процентов по кредиту на сумму 50 млрд долларов, который они предоставят Украине. Детали схемы, включая то, на что Киев сможет использовать эти средства, до сих пор не определены. Переговоры могут продлиться несколько месяцев.
Однако мало кто ожидал, что Германия откажется предоставлять все 8 млрд евро, которые были выделены ранее. Должностные лица заявили, что средства, предназначенные для «военных усилий» Украины в следующем году, уже израсходованы, отмечает The Times. Теперь, по данным издания, под угрозой находятся около 30 пакетов боеприпасов для Украины, которые разрабатываются в Минобороны Германии, включая крайне необходимые зенитные ракеты и запасные части для танков и боевых машин пехоты.
В июле в рамках предварительного бюджетного соглашения Германия уже урезала помощь Украине на 2025 год на 50%, до 4 млрд евро. После того как кабинет министров одобрил проект документа, министр финансов Линднер заявил, что другим европейским странам следует активизироваться, чтобы «заполнить дыру», оставленную Германией в финансировании военных нужд Киева. При этом он предупредил, что для восполнения средств будут использоваться и другие источники — конфискованные российские активы.
Как пишет The European Conservative, все больше политиков в Германии и Европе говорят, что у западных стран нет свободных средств для Украины.
Такая позиция, как пишет издание, считается табуированной в основных политических кругах, однако даже высокопоставленные политики теперь готовы ее нарушать. В начале августа премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил: «Мы больше не можем предоставлять средства на вооружение Украины… Мы (Германия) достигли своих пределов». Кречмер выступает за полное прекращение поставок оружия и поиск решений за столом переговоров.
Германия является вторым по величине источником военной помощи Украине после США.
Марина Светлова