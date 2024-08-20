The European Conservative: Германия перекрывает кран помощи Украине

Однако мало кто ожидал, что Германия откажется предоставлять все 8 млрд евро, которые были выделены ранее. Должностные лица заявили, что средства, предназначенные для «военных усилий» Украины в следующем году, уже израсходованы, отмечает The Times. Теперь, по данным издания, под угрозой находятся около 30 пакетов боеприпасов для Украины, которые разрабатываются в Минобороны Германии, включая крайне необходимые зенитные ракеты и запасные части для танков и боевых машин пехоты.