Стояногло объявил, когда официально вступит в гонку за президентское кресло

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло на пресс-конференции в Кишиневе объявил, что 21 августа официально вступит в президентскую гонку.
«Будут сюрпризы, неординарные действия и решения. Консолидация оппозиции только начинается. Завтра я официально вступаю в избирательную гонку в качестве кандидата в президенты», — заявил он.
По словам Стояногло, за последний месяц он провёл «целую серию встреч с политиками, в том числе с участниками этой предвыборной гонки».
«Содержание наших бесед, наша взаимная открытость, искренность в оценках всех возможных рисков, закладывают серьёзнейшее основание для оптимизма, дают надежду на объединение всех ответственных политических сил против беспредела нынешних властей», — отметил он.
Говоря о возможном едином кандидате от оппозиционных сил, Стояногло выразил уверенность, что «будут сюрпризы и неординарные действия и решения».
«О тактике и стратегии кампании, по понятным причинам, мы говорить публично не можем. Но могу вам сказать открыто: консолидация оппозиции лишь начинается».
Ранее социалисты выступили с инициативой о выдвижении отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции, однако пока общего решения по данному вопросу нет. Сам Додон заявил, что баллотироваться не будет. Через несколько дней уголовная коллегия Апелпалаты Кишинева дала зеленый свет делу, по которому экс-генпрокурор Александр Стояногло проходит в связи с освобождением бизнесмена Вячеслава Платона.
В ПСРМ заявили: если Стояногло получит отказ в регистрации, последуют протестные акции.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Кроме Александра Стояногло, о своем желании вступить в президентскую гонку официально объявили 15 кандидатов: Майя Санду, Ренато Усатый, Влад Филат, Ион Кику, Андрей Нэстасе, Ирина Влах, Тудор Ульяновский, Наталья Морарь, Василе Тарлев, Виктория Фуртунэ, Штефан Савицки, Валерий Плешка, Василий Боля, Октавиан Цыку, Игорь Мунтяну.