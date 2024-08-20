Семья экс-губернатора Челябинской области подала в суд на Росимущество

Напомним, 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в суд об изъятии в доход государства активов АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Активы холдинга были арестованы в качестве обеспечительной меры. 8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования Генпрокуратуры. В начале июля сообщалось, что Росимущество передало управление холдингом и другими предприятиями из бизнес-империи Михаила Юревича под управление ООО «РСХБ-Финанс» — структуры Россельхозбанка.