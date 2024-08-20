Семья экс-губернатора Челябинской области подала в суд на Росимущество

Семья экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича подала иск в отношении Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Заявление о признании решений и действий незаконными поступило в Арбитражный суд Москвы 16 августа, сказано в картотеке дел.
В списке истцов значатся сам Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, Александр Юревич, Наталья Юревич, а также Максим и Валерия Чигинцевы. Заявление к производству пока не приняли.
Напомним, 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в суд об изъятии в доход государства активов АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Активы холдинга были арестованы в качестве обеспечительной меры. 8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования Генпрокуратуры. В начале июля сообщалось, что Росимущество передало управление холдингом и другими предприятиями из бизнес-империи Михаила Юревича под управление ООО «РСХБ-Финанс» — структуры Россельхозбанка.