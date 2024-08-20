Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по развитию туризма

«Важным направлением нашей работы должно стать развитие детского, молодежного туризма. И здесь необходимо активно развивать новые форматы и механизмы поддержки — например, по типу Пушкинской карты, — заявил Андрей Бочаров в ходе стратегической сессии. — И, конечно, во всем мире наша земля известна как родина Сталинградской победы, место бессмертного подвига защитников Отечества со всех регионов нашей страны. И мы с вами всегда должны помнить, что Сталинград — это достояние всего человечества. Наша задача — сохранить память о подвиге многонационального народа нашей страны и, опираясь на мировое историческое наследие, предлагать новые формы и форматы знакомства с подвигом защитников Сталинграда, с подвигом Поколения Победителей».