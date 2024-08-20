Андрей Бочаров провел стратегическую сессию по развитию туризма

К 2030 году туристическая отрасль должна составлять 5% ВРП, заявил губернатор Андрей Бочаров 20 августа.
Глава региона провел стратегическую сессию по развитию туризма, в ней приняли участие отраслевые эксперты и общественники. У Волгоградской области есть уникальные преимущества, на которых можно выстроить доходную туристическую индустрию, причем как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Чтобы достичь целевых показателей по отрасли, необходимо продолжать развивать инфраструктуру и предлагать новые маршруты.
«Туристический потенциал современной Волгоградской области огромен и очень перспективен. Хорошие перспективы развития — у культурно- познавательного, исторического, экологического, этнографического, лечебно-оздоровительного, круизного, событийного, детского, промышленного, медицинского туризма, агротуризма, — заявил Андрей Бочаров. — Это позволяет построить по-настоящему современную разноплановую индустрию туризма, которая обеспечит существенный вклад в развитие экономики Волгоградской области и позволит уже в 2030 году достичь доли в 5% валового регионального продукта, в соответствии с нашими планами перспективного развития Волгоградской области на ближайшее десятилетие».
Новые возможности для развития туризма откроет участие региона в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Ежегодно турпоток в Волгоградскую область растет, за последние годы число туристов выросло в 2,5 раза и приблизилось к 2 млн человек в 2024 году. Однако в настоящее время возможности муниципалитетов не позволяют в полной мере раскрыть турпотенциал, подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.
«В целом необходимо делать все, чтобы люди хотели вернуться к нам в следующий раз, уже вместе со своими родственниками и друзьями, — иными словами, развивать возвратный туризм, -отметил губернатор. — Туризм должен по-настоящему стать клиентоориентированной отраслью».
В числе перспективных направлений — событийный и промышленный туризм. Сегодня все больше туристов выбирают посещение промплощадок, чтобы своими глазами увидеть, как выплавляется сталь, производятся сок и кондитерские изделия, как готовят к выходу на линии поезда. Еще одним драйвером может стать автомобильный туризм. Волгоград, Волгоградская агломерация — один из крупнейших транспортно-логистических узлов федерального значения. Туристы из Центральной России, с Севера, с Урала, следуя по территории Волгоградской области, направляются на морское побережье России. Здесь также очень важно предложить им подходящий туристический продукт, считает губернатор.
«Важным направлением нашей работы должно стать развитие детского, молодежного туризма. И здесь необходимо активно развивать новые форматы и механизмы поддержки — например, по типу Пушкинской карты, — заявил Андрей Бочаров в ходе стратегической сессии. — И, конечно, во всем мире наша земля известна как родина Сталинградской победы, место бессмертного подвига защитников Отечества со всех регионов нашей страны. И мы с вами всегда должны помнить, что Сталинград — это достояние всего человечества. Наша задача — сохранить память о подвиге многонационального народа нашей страны и, опираясь на мировое историческое наследие, предлагать новые формы и форматы знакомства с подвигом защитников Сталинграда, с подвигом Поколения Победителей».
По итогам сессии глава региона поручил детально проработать участие региона в нацпроекте и профильных госпрограммах, развивать событийный туризм, усилить взаимодействие с соседними регионами и с дружественными странами, реализовать потенциал водного и круизного туризма. К 2034 году турпоток Волгоградской области должен составить 5 млн человек.