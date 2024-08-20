Стали известны рейтинги кандидатов на должность главы Башкирии

Избиратели рассказали, пойдут ли они на выборы и за кого вероятнее всего проголосуют. Напомним, что опрос проводился в формате уличного интервью с помощью компьютеризированных устройств (CAPI) с 3 по 11 августа. Выборка — многоступенчатая, территориальная, квотная, репрезентирует взрослое население по полу, возрасту и учитывает распределение населения между городом и селом. В нем принял участие 1001 человек. Ошибка выборки не превышает ± 4%.
О голосовании осведомлены 78% опрошенных. 64% утвердительно ответили на вопрос об участии в выборах. 18%, согласно данным исследования, еще не приняли решения. 16% респондентов отказались голосовать. Топ ответов на вопрос «слышали ли вы или знаете следующих кандидатов на должность главы Республики Башкортостан» выглядит так:
- Радий Хабиров — 97,4%;
- Иван Сухарев — 23,7;
- Владимир Нагорный — 19,6%;
- Ильшат Тимерьянов — 16,8%;
- Артур Шайнуров — 16,4%.
Электоральные предпочтения избирателей — ответ на вопрос «за кого из кандидатов на должность главы Республики Башкортостан вы скорее всего проголосуете на выборах 8 сентября этого года» — распределились таким образом: 78% за Радия Хабирова «Единая Россия», 8,5% за Артура Шайнурова (КПРФ), 6,5% за Ильшата Тимерьянова («Новые люди»), 4% за Ивана Сухарева (ЛДПР), 3% за Владимира Нагорного (СРЗП). Политолог Сергей Лаврентьев поделился с ИА «Башинформ» мнением о том, почему в списках лидирует Радий Хабиров.
«Многое сделано по благоустройству городов, развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, возвращению исторической памяти, оказывается помощь нашим ребятам на СВО, в этом республика один из ведущих регионов страны. Все это делается, несмотря на сложную политическую обстановку, результаты у всех на виду и производят эмоциональное впечатление на людей. Они понимают, что здесь заслуга власти, которую олицетворяет Радий Хабиров».
Он также добавил, что каждый кандидат на пост главы региона заметен. Этих людей знают благодаря популярности партий, от которых они выдвинуты. Значит, у кандидатов есть своя лояльная аудитория.
«Владимир Нагорный как действующий депутат Госсобрания пользуется поддержкой своих избирателей, у нас есть определенное количество сторонников коммунистической идеи, готовых отдать голоса за Артура Шайнурова. “Новые люди”, которую представляет Ильшат Тимерьянов, достаточно интересная, растущая партия, которой отдают предпочтение представители молодого поколения. Иван Сухарев — избранный депутат Госдумы — тоже известный в республике человек», — заключил собеседник.