Стали известны рейтинги кандидатов на должность главы Башкирии

Избиратели рассказали, пойдут ли они на выборы и за кого вероятнее всего проголосуют. Напомним, что опрос проводился в формате уличного интервью с помощью компьютеризированных устройств (CAPI) с 3 по 11 августа. Выборка — многоступенчатая, территориальная, квотная, репрезентирует взрослое население по полу, возрасту и учитывает распределение населения между городом и селом. В нем принял участие 1001 человек. Ошибка выборки не превышает ± 4%.