В Узбекистане для бизнеса снизят тарифы за превышение лимита по электроэнергии и газу

По словам президента, на эту тему от предпринимателей поступило множество жалоб.
Теперь за превышение лимита до 20% будет сохранен базовый тариф. В случае превышения лимита на более чем 20% переплата увеличится также на 20%. Ранее за превышение лимита на более чем 10% предприниматели платили по двойному тарифу.
Предприятиям, которые имеют категории «высокий» и «средний» рейтинга устойчивости, разрешат вносить месячную предоплату за электроэнергию два раза в месяц.
Кроме того, компаниям, имеющим долги в бюджет или по кредитам, можно будет проводить оплату за коммунальные услуги даже после блокировки расчетных счетов.