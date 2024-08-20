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В Узбекистане для бизнеса снизят тарифы за превышение лимита по электроэнергии и газу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев на встрече с бизнесменами в Нукусе рассказал о мерах по снижению тарифов за превышение лимита по электроэнергии и газу для субъектов предпринимательства.

По словам президента, на эту тему от предпринимателей поступило множество жалоб.

Теперь за превышение лимита до 20% будет сохранен базовый тариф. В случае превышения лимита на более чем 20% переплата увеличится также на 20%. Ранее за превышение лимита на более чем 10% предприниматели платили по двойному тарифу.

Предприятиям, которые имеют категории «высокий» и «средний» рейтинга устойчивости, разрешат вносить месячную предоплату за электроэнергию два раза в месяц.

Кроме того, компаниям, имеющим долги в бюджет или по кредитам, можно будет проводить оплату за коммунальные услуги даже после блокировки расчетных счетов.

Шавкат Мирзиеев