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Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходов

В декларации кандидата в губернаторы Волгоградской области Алексея Кононенко обнаружены недостоверные сведения. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте избирательной комиссии Волгоградской области документы.

В частности, супруга кандидата от ЛДПР Анна не указала в декларации пособия в размере 157922,80 рублей, полученные от Социального фонда России.

Всего общая сумма дохода супруги кандидата в губернаторы, работающей в областной клинической больнице № 1, в 2023 году составила 312 тысячи рублей. У самого кандидата, работающего на АО «Каустик», доход за прошлый год был больше — 496 тысячи рублей.

Как пояснили V102.RU в облизбиркоме, наказание за недостоверные сведения в декларациях кандидатов не предусмотрено. Однако информация о публикации супругой Алексея Кононенко неверных данных будет размещена на стендах на избирательных участках в дни голосования.