Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходов

Всего общая сумма дохода супруги кандидата в губернаторы, работающей в областной клинической больнице № 1, в 2023 году составила 312 тысячи рублей. У самого кандидата, работающего на АО «Каустик», доход за прошлый год был больше — 496 тысячи рублей.