Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходов

В частности, супруга кандидата от ЛДПР Анна не указала в декларации пособия в размере 157922,80 рублей, полученные от Социального фонда России.
Всего общая сумма дохода супруги кандидата в губернаторы, работающей в областной клинической больнице № 1, в 2023 году составила 312 тысячи рублей. У самого кандидата, работающего на АО «Каустик», доход за прошлый год был больше — 496 тысячи рублей.
Как пояснили V102.RU в облизбиркоме, наказание за недостоверные сведения в декларациях кандидатов не предусмотрено. Однако информация о публикации супругой Алексея Кононенко неверных данных будет размещена на стендах на избирательных участках в дни голосования.