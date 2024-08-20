Беларусь и Иран проведут совместные учения

МИНСК, 20 авг — Sputnik. В Иране пройдут совместные учения белорусских и иранских военных, сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в соцсети Х.
По его словам, в иранской столице проходят переговоры и рекогносцировка места проведения командно-штабного учения, запланированного на территории исламской республики.
«Белорусскую делегацию возглавляет полковник Дмитрий Битный, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования».
Ранее стало известно, что Иран с рабочим визитом посещала белорусская военная делегация во главе с командующим ВВС и войсками ПВО Андреем Лукьяновичем.
Белорусские военные провели переговоры со своими иранскими коллегами, а также посетили объекты военной инфраструктуры исламской республики.
В белорусском оборонном ведомстве сообщили, что в Тегеране обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшие пути его развития.