WSJ описала реакцию Берлина на призыв Туска «замолчать» из-за Nord Stream

Польские прокуроры заявили, что не арестовали подозреваемого из-за ошибки немецких коллег, которые некорректно указали его адрес (Берлин это отрицает). По данным газеты, на прошлой неделе сотрудники прокуратуры официально уведомили следователей в Германии о том, что Журавлев покинул страну, и поинтересовались, «заинтересованы ли по-прежнему немецкие следователи в том, чтобы польские власти обыскали дом подозреваемого недалеко от Варшавы». В Берлине это посчитали оскорблением, пишет WSJ.