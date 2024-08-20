Путин возложил цветы к «Древу скорби» на мемориале «Город ангелов»

Глава государства преклонил колено и положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям. Поднявшись, он снова осенил себя крестным знамением, сделал шаг назад, пропустив вперед Чайку и Меняйло, которые также возложили багровые гвоздики к памятнику.