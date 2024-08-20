Губернатор Беглов открыл обновленный корпус Городской больницы № 2

Беглов также посетил офтальмологическое отделение больницы, крупнейшее в городе и федеральном округе. По его словам, в проекте «Серебряный возраст» планируется расширение программы лечения катаракты и увеличение числа операций по замене хрусталика до 100 тысяч в год.