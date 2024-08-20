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Губернатор Беглов открыл обновленный корпус Городской больницы № 2

В Петербурге завершился капитальный ремонт одного из корпусов Городской многопрофильной больницы № 2, инициированный губернатором Александром Бегловым.

В обновленных помещениях разместились амбулаторно-консультативное отделение, пищеблок, процедурные кабинеты, кабинеты специалистов и функциональной диагностики. Все помещения переоборудованы с учетом современных стандартов и оснащены новой техникой, что также учитывает потребности маломобильных пациентов.

В результате обновления амбулаторно-консультативное отделение, которое ранее могло обслуживать до 40 тысяч человек в год, теперь сможет принимать до 120 тысяч пациентов.

Александр Беглов подчеркнул, что больница, построенная более 30 лет назад под руководством Владимира Путина, продолжает развиваться. К тому же, губернатор анонсировал предстоящий ремонт фасадов основного корпуса.

Беглов также посетил офтальмологическое отделение больницы, крупнейшее в городе и федеральном округе. По его словам, в проекте «Серебряный возраст» планируется расширение программы лечения катаракты и увеличение числа операций по замене хрусталика до 100 тысяч в год.

«Это основная задача проекта “Серебряный возраст” — дать пожилым людям лучшее качество жизни», — добавил Александр Беглов.

медицина