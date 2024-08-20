Захарова: Украина разрушает каноническое православие

Украина разрушает истинное православие в корне, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя принятый Верховной радой закон, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
По мнению дипломата, украинскую церковь следовало бы называть «ложной квазицерковью», а не отколовшейся или раскольнической. Она также выразила признательность гражданам Украины, которые «ценой своей жизни» сохраняют истинное православие в условиях сложившейся ситуации.
Верховная рада Украины ранее утвердила закон о фактическом запрете канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после его подписания. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, в течение девяти месяцев УПЦ «разорвет» все отношения с Русской православной церковью.
Нина Лютикова