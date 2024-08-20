Захарова: Украина разрушает каноническое православие

По мнению дипломата, украинскую церковь следовало бы называть «ложной квазицерковью», а не отколовшейся или раскольнической. Она также выразила признательность гражданам Украины, которые «ценой своей жизни» сохраняют истинное православие в условиях сложившейся ситуации.