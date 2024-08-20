Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Украина разрушает каноническое православие

Решение украинских властей ограничить деятельность Украинской православной церкви создает основу для появления новой, неподлинной церковной структуры, считает дипломат.

Источник: Reuters

Украина разрушает истинное православие в корне, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя принятый Верховной радой закон, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Здесь цель была — уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно, вот таким образом, подменную, понимаемую именно только таким образом ложную церковь, создать квазиправославную церковь,» — сказала Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

По мнению дипломата, украинскую церковь следовало бы называть «ложной квазицерковью», а не отколовшейся или раскольнической. Она также выразила признательность гражданам Украины, которые «ценой своей жизни» сохраняют истинное православие в условиях сложившейся ситуации.

Верховная рада Украины ранее утвердила закон о фактическом запрете канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после его подписания. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, в течение девяти месяцев УПЦ «разорвет» все отношения с Русской православной церковью.

Нина Лютикова

Захарова Мария
религии