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Минобр рассказал, вырастет ли стоимость платного обучения в вузах

Зачисление на платную форму обучения в высшие учебные заведения завершилось 3 августа, студентами-платниками в этом году уже стали более 16 тысяч абитуриентов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Стоимость платного обучения компенсирует ряд экономических затрат университетов, заявил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Пищов в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

«В настоящее время корректировка платы за обучение не планируется. Но необходимо понимать, что стоимость обучения зависит от экономических затрат, которые необходимы для организации образовательного процесса в университетах», — сообщил он.

До 3 августа в белорусских вузах состоялось зачисление платников. На эту форму обучения в этом году на первый курс было зачислено уже более 16 тысяч человек.

Однако эта цифра не окончательная, поскольку не завершена кампания в аграрные вузы на заочную форму. Принимать заочников будут в ноябре-декабре, планируется, что платников среди них будет около 1,5 тысячи.

Последний раз цены за платное образование увеличивали в декабре 2023 года, тогда они выросли на 3−17% в зависимости от специальности.

До этого плату подняли в сентябре того же года — не более чем на 7%.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец неоднократно заявлял, что в стране нет как такового платного образования, поскольку часть затрат на подготовку специалиста (а именно 30−50%) берет на себя государство.

образование