Минобр рассказал, вырастет ли стоимость платного обучения в вузах

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Стоимость платного обучения компенсирует ряд экономических затрат университетов, заявил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Пищов в мультимедийном пресс-центре Sputnik.
«В настоящее время корректировка платы за обучение не планируется. Но необходимо понимать, что стоимость обучения зависит от экономических затрат, которые необходимы для организации образовательного процесса в университетах», — сообщил он.
До 3 августа в белорусских вузах состоялось зачисление платников. На эту форму обучения в этом году на первый курс было зачислено уже более 16 тысяч человек.
Однако эта цифра не окончательная, поскольку не завершена кампания в аграрные вузы на заочную форму. Принимать заочников будут в ноябре-декабре, планируется, что платников среди них будет около 1,5 тысячи.
Последний раз цены за платное образование увеличивали в декабре 2023 года, тогда они выросли на 3−17% в зависимости от специальности.
До этого плату подняли в сентябре того же года — не более чем на 7%.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец неоднократно заявлял, что в стране нет как такового платного образования, поскольку часть затрат на подготовку специалиста (а именно 30−50%) берет на себя государство.