Минниханов осмотрел организацию производства ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре

Предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех». Здесь разрабатывают, производят и обслуживают на аэродромах и космодромах двигатели для российской авиации, Газпрома и ракет-носителей «Союз».
Минниханову показали организацию производства в ряде корпусов. В частности, корпус производства коробок приводов и агрегатов. Комплекс обеспечивает полный технический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением.
Кроме того, осмотрели корпус сварочного производства, где осуществляется высокотемпературная пайка в вакууме деталей. Так же татарстанскому лидеру показали, как обеспечивается полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов.