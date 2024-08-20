Минниханов осмотрел организацию производства ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре

Кроме того, осмотрели корпус сварочного производства, где осуществляется высокотемпературная пайка в вакууме деталей. Так же татарстанскому лидеру показали, как обеспечивается полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов.