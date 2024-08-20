Потери ВСУ и контроль логистики противника. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.