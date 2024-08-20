Потери ВСУ и контроль логистики противника. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял более 4 130 военнослужащих.
Как отметил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, логистика ВСУ на курском направлении находится под ударами российских войск.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька.
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень Сумской области.
Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ
Потери противника за сутки на курском направлении составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Контроль логистики противника
Логистика ВСУ на курском направлении находится под ударами российских войск, противник несет ежедневно «огромные потери», заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он добавил, что российские военные, уничтожив украинские передовые части в Курской области, остановили противника по всему периметру.
По словам Алаудинова, ВСУ атаковали регион, чтобы заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках спецоперации.
Помощь жителям
Материальная помощь в размере более 15 млн рублей оказана гражданам из приграничных районов Курской области, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.