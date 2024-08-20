Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников

Кроме того, документ позволяет требовать от граждан РФ и Белоруссии, которые стали украинцами, подать документы об отказе от иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения. Предлагается также предоставить возможность новым украинским гражданам выполнить обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет после отмены военного положения.