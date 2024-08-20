Волгоградцы присоединились к оказанию помощи жителям Курской области

Напомним, Волгоградская область одной из первых начала работу по формированию комплексной системы помощи участникам СВО и членам их семей. В регионе было разработано свыше 35 мер поддержки, соответствующие вопросы находятся на личном контроле губернатора Андрея Бочарова. Их также решают в ходе личных встреч главы региона с бойцами.