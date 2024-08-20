Волгоградцы присоединились к оказанию помощи жителям Курской области

Как сообщает администрация Волгоградской области, поддержку в сборе гуманитарных грузов оказывают благотворительные организации, предприятия и Волгоградская епархия. Уже были собраны 2 тонны гуманитарной помощи, в нее вошли средства гигиены, канцелярия, продукты питания с длительным сроком годности, одноразовая посуда, лекарства, детское питание и многое другое.
Глава региона Андрей Бочаров поставил задачи по оказанию помощи и поддержки жителям Курской области. Субъект сформировал и отправил в приграничные зоны несколько гуманитарных конвоев, а в ходе оперативного совещания губернатор поручил подготовить к развертыванию дополнительные пункты временного размещения для жителей пострадавших территорий.
Напомним, Волгоградская область одной из первых начала работу по формированию комплексной системы помощи участникам СВО и членам их семей. В регионе было разработано свыше 35 мер поддержки, соответствующие вопросы находятся на личном контроле губернатора Андрея Бочарова. Их также решают в ходе личных встреч главы региона с бойцами.