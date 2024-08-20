За этот год экспорт Узбекистана увеличился на 13% и превысил 10 миллиардов долларов. Президент заявил о необходимости вступления Узбекистана в ВТО

На встрече с бизнесменами глава государства отметил, что это продуманный и дальновидный выбор, а также неотъемлемая часть реформ.
«Наше будущее — это равные условия игры и ориентированная на экспорт промышленная и торговая политика. Раньше наша экономика в какой-то степени нуждалась в протекции. Если мы продолжим идти по этому пути, наши возможности будут ограничены. Потому что, если мы не войдем в международные производственные цепочки, экономический рост будет не таким, как мы ожидаем».
За семь месяцев текущего года экспорт Узбекистана увеличился на 13% и превысил 10 миллиардов долларов, на внешние рынки вышли 1,6 тысячи предприятий, ранее не занимавшихся экспортом.
По словам президента, наше государство продолжит поддерживать выход отечественных предприятий на внешний рынок.
Членство в ВТО, в свою очередь, позволит Узбекистану исключить переплаты или ограничения на международный транзит грузов, что даст еще один стимул быть конкурентоспособным нашему государству.
Глава государства отметил, что в случае, если не будет введен контроль над пестицидами, цель увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции до 10 миллиардов долларов к 2030 году не будет достигнута. Поэтому для повышения качества продукции и услуг, поиска достойного места на внешних рынках необходимо переходить на международные стандарты..