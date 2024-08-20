За этот год экспорт Узбекистана увеличился на 13% и превысил 10 миллиардов долларов. Президент заявил о необходимости вступления Узбекистана в ВТО

«Наше будущее — это равные условия игры и ориентированная на экспорт промышленная и торговая политика. Раньше наша экономика в какой-то степени нуждалась в протекции. Если мы продолжим идти по этому пути, наши возможности будут ограничены. Потому что, если мы не войдем в международные производственные цепочки, экономический рост будет не таким, как мы ожидаем».