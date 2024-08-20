Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду решила лично призвать людей участвовать в референдуме о евроинтеграции, поскольку боится его провала, об этом заявил во вторник в своем Telegram-канале экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Санду выступила с обращением к гражданам Молдавии, которых она призывает принять участие в референдуме, независимо от их позиции.
«Майя Санду поняла одну вещь, которая ее очень пугает. Бойкот и провал конституционного референдума — это её личный бойкот и провал. Вот почему она так отчаянно пытается мобилизовать людей на референдум. Она боится за себя».
По его словам, этот референдум не имеет прямой связи с европейской интеграцией.
«Это личный, карманный референдум Майи Санду. И его нужно бойкотировать. А Майю Санду лишить голосов граждан. Она и ее электоральный референдум не заслуживают поддержки молдаван», — подчеркнул экс-президент.
Додон и ранее призывал к бойкоту референдума, его позицию поддержали несколько политических сил. В свою очередб оппозиционный блок «Победа» призывает всех принять участие в плебисците и сказать «нет» изменениям в конституции.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?».
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.