Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан

Также на прием обратились предприниматели Владимир и Анна Карповы. Их вопрос касался состояния улицы Шоссейной, которая пролегает на границе Кировского района Самары и поселка Смышляевка. Они рассказали, что дорога является оживленной, но при этом здесь нужен ремонт. Предприниматели попросили отремонтировать улицу на участке от Смышляевского шоссе до улицы Чапаева, а также обустроить тротуар. Вячеслав Федорищев сообщил, что улицу Шоссейную отремонтируют в текущем году, этот вопрос ранее обсуждался с главой Самары Еленой Лапушкиной. Капитальный ремонт дороги проведут за счет дополнительно выделенных на ремонт дорог средств. Проектно-сметную документацию уже подготовили, сейчас ищут подрядчика. Ремонт планируют завершить до середины октября.