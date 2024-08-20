Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 20 августа провел прием граждан. Жители региона обращались к нему по вопросам обеспечения социальными объектами, ремонта дорог. К примеру, жительницы села Подстепки Ставропольского района Татьяна Моисеенко и Анастасия Валиулова попросили построить поликлинику. Ее в развивающемся селе, где живет много семей с детьми, сейчас нет, работает только отделение общей врачебной практики, а за консультацией узкого специалиста приходится ехать в город. Вячеслав Федорищев сказал, что поликлинику в Подстепках построят.
— Это решение давно обсуждалось, проектно-сметная документация готовилась последние несколько лет, она менялась. Мы решение приняли — поликлинику в селе Подстепки будем строить, — сказал врио губернатора.
В ближайшее время завершат работы над проектом, чтобы к концу года выйти на торги и в следующем году начать строительство. Ориентировочный срок завершения строительства — декабрь 2025 года. Также Вячеслав Федорищев подчеркнул, что перед региональным минздравом поставили задача заранее начать подбор специалистов для будущей поликлиники. Это не единственный вопрос, который касается развития села Подстепки. Врио губернатора пообещал приехать туда и обсудить другие проблемы с жителями.
Также на прием обратились предприниматели Владимир и Анна Карповы. Их вопрос касался состояния улицы Шоссейной, которая пролегает на границе Кировского района Самары и поселка Смышляевка. Они рассказали, что дорога является оживленной, но при этом здесь нужен ремонт. Предприниматели попросили отремонтировать улицу на участке от Смышляевского шоссе до улицы Чапаева, а также обустроить тротуар. Вячеслав Федорищев сообщил, что улицу Шоссейную отремонтируют в текущем году, этот вопрос ранее обсуждался с главой Самары Еленой Лапушкиной. Капитальный ремонт дороги проведут за счет дополнительно выделенных на ремонт дорог средств. Проектно-сметную документацию уже подготовили, сейчас ищут подрядчика. Ремонт планируют завершить до середины октября.
С вопросами развития Сызрани и Сызранского района обратились руководители региональной общественной организации «Скорая молодежная помощь» Константин и Наталья Третьяковы. Одна из проблем — подготовка школ к новому учебному году. Вячеслав Федорищев заверил, что главы муниципалитетов контролируют этот процесс. Есть объекты, где сроки работ сорваны, например, в школе № 12 Сызрани. По словам и.о. главы города Сергея Володченкова, работы контролируют каждый день. Подрядчик обещает задействовать больше людей на объекте. А если не получится завершить ремонт в срок, учеников разместят в других образовательных учреждениях.
Любой житель Самарской области может направить свое обращение врио губернатора: пункты их приема работают в каждом городе и районе. Также в регионе начала работать горячая линия для граждан 8 800 707 61 23.