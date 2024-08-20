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Активисты молдавской оппозиции начали акцию протеста в Кишиневе

Активисты оппозиционного блока «Победа» проводят акцию протеста в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Сторонники и активисты молдавского оппозиционного блока «Победа» собрались во вторник у Апелляционной палаты Кишинева, требуя допуска политсилы к участию в выборах президента и референдуме, передает корреспондент РИА Новости.

Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии «Победа — Виктория», которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Заседание суда уже дважды переносилось.

Сторонники блока собрались во вторник у здания Апелляционной палаты Кишинева, несмотря на жаркую погоду. Они призывают судей к справедливому правосудию и настаивают, что блок «Победа» должен иметь возможность участвовать в выборах. Активисты скандируют: «Победа», «Хотим справедливую юстицию», а также призывают к отставке президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность», поскольку считают, что именно они оказали давление на ЦИК.

Также рядом со зданием суда расположились несколько провокаторов, пытающихся помещать акции протеста. Они хотели спровоцировать потасовку, но были оттеснены сотрудниками полиции.

Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока «Победа», объединившего партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.

С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.