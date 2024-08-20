Активисты молдавской оппозиции начали акцию протеста в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Сторонники и активисты молдавского оппозиционного блока «Победа» собрались во вторник у Апелляционной палаты Кишинева, требуя допуска политсилы к участию в выборах президента и референдуме, передает корреспондент РИА Новости.

Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии «Победа — Виктория», которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Заседание суда уже дважды переносилось.

Сторонники блока собрались во вторник у здания Апелляционной палаты Кишинева, несмотря на жаркую погоду. Они призывают судей к справедливому правосудию и настаивают, что блок «Победа» должен иметь возможность участвовать в выборах. Активисты скандируют: «Победа», «Хотим справедливую юстицию», а также призывают к отставке президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность», поскольку считают, что именно они оказали давление на ЦИК.