Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма

«Визуально южный берег загружен: в Ялте, в Алуште, да и в Евпатории каждый день коллеги говорят, что негде яблоку упасть. И на пляж там зайти почти невозможно. Но некоторые направления, конечно, недогружены», — сказал Аксенов.