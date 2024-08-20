Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма

Он выразил мнение, что турпоток меняется и предположил, что он будет на 30% меньше в сравнении с периодом до начала СВО.
«Но граждане Российской Федерации преданны Крыму, едут все равно. Спасибо большое всем туристам», — сказал Аксенов.
И заверил, что на полуострове делается все для того, чтобы обеспечить максимально комфортный и безопасный отдых. Южный берег Крыма загружен «под завязку», подчеркнул глава республики.
«Визуально южный берег загружен: в Ялте, в Алуште, да и в Евпатории каждый день коллеги говорят, что негде яблоку упасть. И на пляж там зайти почти невозможно. Но некоторые направления, конечно, недогружены», — сказал Аксенов.
Такие результаты глава республики назвал хорошими, учитывая сложную обстановку в стране. Он отметил также, что некоторые санатории и отели не смогли начать работу в летний период из-за фортификационных сооружений на пляжах. Они получат государственную поддержку, заверил Аксенов.
Ранее глава республики открыл движение по новой трассе Симферополь — Евпатория — Мирный, которая пройдет в обход городов Саки и Евпатория. Это позволит сократить время в пути из столицы Крыма до всесоюзной детской здравницы до сорока минут.