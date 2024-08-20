Беларусь на уровне ООН намерена жестко поставить вопрос о блокировании для нее доступа к морю

На имя президента Беларуси уже поступили соответствующие приглашения от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«Беларусь в полной мере на себе ощущает последствия незаконных действий ряда стран, которые ограничивают предусмотренное Конвенцией ООН право нашей страны на выход к морю и транзит. Мы намерены жестко поставить вопрос о принуждении известных государств к исполнению ими своих международных обязательств в рамках действующих правовых документов».
Он заявил, что настало время на достойном уровне рельефно обозначить проблемы, с которыми сталкивается Беларусь в реализации своих законных прав.
«Мы, может, ранее не уделяли должного внимания этой теме, но сейчас сложилась уже вопиющая ситуация, — подчеркнул он. — Например, страны Балтии намеренно ограничивают доступ нашего государства к морю, к осуществлению торговых, экономических, гуманитарных контактов с внешним миром. Эти страны с правовой точки зрения откровенно злоупотребляют своим географическим положением».
Анатолий Глаз напомнил, что Литвой, Латвией и Эстонией введен запрет на экспорт белорусских калийных удобрений. Хотя есть и возможности, и порты, где есть терминалы, которыми владеет и белорусская сторона. «Например, Белкалий владеет 30% терминала в порту Клайпеда. В итоге из-за роста цен и ограниченности предложения удобрений на международных рынках страдают третьи страны, и так испытывающие проблемы с поставками продовольствия», — отметил он.
Кроме того, в целом сужается транзит товаров через территории прибалтийских стран и Польши. Они несут колоссальные убытки от отсутствия необходимых товаров.
«Например, ежегодные прямые потери литовской экономики от разрыва связей с Беларусью оцениваются в сумму порядка $1 млрд. Среди наиболее значимых последствий: катастрофический удар по транзитной отрасли Литвы, работе Клайпедского порта и Литовских железных дорог, потери которых оцениваются в $100 млн в год. Латвийские порты также в критическом состоянии. Но возможности-то есть, чтобы избежать такой ситуации!».
Он также обратил внимание на аспект контактов между гражданами, которые также пользуются морской инфраструктурой, и не только: «Наши соседи закрывают пункты пропуска, вводя все больше ограничений. Достаточно вспомнить, что с июня 2024 года литовские таможенники конфисковывают у граждан Беларуси, Литвы и третьих стран, включая детей, продукты питания, лекарства и другие товары для личного пользования при въезде в Литву или транзите через литовскую территорию. К провозу разрешены только 0,5 литра питьевой воды и только в открытой упаковке!»
«Издевательства над гражданами на границе продолжаются и по сей день. По инициативе этих стран закрыты почти все пограничные переходы на границе с Беларусью, что вынуждает людей простаивать в длиннейших очередях. Грузоперевозки практически остановлены. Сотни большегрузов, в том числе доставляющих гуманитарный груз, не могут доставить его в срок. Сокращаются рейсовые маршруты для перевозки людей», — подчеркнул официальный представитель белорусского МИД.
Например, на конец 2023 года с Литвой было 45 маршрутов, перевезено около 450 тыс. человек, на август 2024 года осталось 40 маршрутов, из которых до конца года Литва планирует оставить лишь 29. То есть к концу 2024 года сократится количество маршрутов на 35%, пострадает около 150 тыс. человек.
«Все эти политические козни противоречат Уставу ООН, прямо нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других правозащитных документов. Наши соседи экстерриториально нарушают права белорусских граждан, в том числе ограничивая их право на передвижение, — заявил Анатолий Глаз. — За их действиями стоят политические цели, экономический диктат, выторговывание себе от нас неких преференций, что недопустимо».
Он добавил, что на предстоящей конференции ООН необходимо всем вместе дать оценку и посмотреть, какие инструменты можно задействовать в этом контексте.
«Да и многие участники этого предстоящего серьезного мероприятия смогут на конкретных примерах увидеть, какой беспредел творит руководство указанных мною стран. Стоит два раза подумать, нужно ли в принципе иметь дело с такими недобропорядочными и конъюнктурными партнерами. Конечно, мы также используем возможность участия в этой конференции для обмена опытом и проведения ряда двусторонних встреч, прежде всего с представителями стран Глобального Юга».
Первая международная конференция ООН по странам, не имеющим выхода к морю, состоялась в Алматы в августе 2003 года. Вторая прошла в Вене в ноябре 2014 года. Была разработана и принята всеобъемлющая программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на период 2014—2024 годов. Третью международную конференцию планируется провести в Габороне (Ботсвана)
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает определенные права для государств, не имеющих выхода к морю, то есть государств, которые не имеют морского побережья. Такие страны имеют право на доступ к морю и от него в целях осуществления прав, предусмотренных в Конвенции, в том числе прав, относящихся к свободе открытого моря и общему наследию человечества. С этой целью они пользуются свободой транзита через территории государств транзита всеми транспортными средствами. При этом транзитное движение не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением.
Государства транзита должны принимать все надлежащие меры с целью избежать задержек или других трудностей технического характера в транзитном движении. А суда, плавающие под флагом государств, не имеющих выхода к морю, пользуются в морских портах тем же режимом, что и режим, который предоставляется другим иностранным судам.