Беларусь на уровне ООН намерена жестко поставить вопрос о блокировании для нее доступа к морю

Он также обратил внимание на аспект контактов между гражданами, которые также пользуются морской инфраструктурой, и не только: «Наши соседи закрывают пункты пропуска, вводя все больше ограничений. Достаточно вспомнить, что с июня 2024 года литовские таможенники конфисковывают у граждан Беларуси, Литвы и третьих стран, включая детей, продукты питания, лекарства и другие товары для личного пользования при въезде в Литву или транзите через литовскую территорию. К провозу разрешены только 0,5 литра питьевой воды и только в открытой упаковке!»



«Издевательства над гражданами на границе продолжаются и по сей день. По инициативе этих стран закрыты почти все пограничные переходы на границе с Беларусью, что вынуждает людей простаивать в длиннейших очередях. Грузоперевозки практически остановлены. Сотни большегрузов, в том числе доставляющих гуманитарный груз, не могут доставить его в срок. Сокращаются рейсовые маршруты для перевозки людей», — подчеркнул официальный представитель белорусского МИД.



Например, на конец 2023 года с Литвой было 45 маршрутов, перевезено около 450 тыс. человек, на август 2024 года осталось 40 маршрутов, из которых до конца года Литва планирует оставить лишь 29. То есть к концу 2024 года сократится количество маршрутов на 35%, пострадает около 150 тыс. человек.



«Все эти политические козни противоречат Уставу ООН, прямо нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других правозащитных документов. Наши соседи экстерриториально нарушают права белорусских граждан, в том числе ограничивая их право на передвижение, — заявил Анатолий Глаз. — За их действиями стоят политические цели, экономический диктат, выторговывание себе от нас неких преференций, что недопустимо».



Он добавил, что на предстоящей конференции ООН необходимо всем вместе дать оценку и посмотреть, какие инструменты можно задействовать в этом контексте.