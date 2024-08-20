Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику

Всего Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить 1 или 2 основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 тяжелых пожарных машин, с лестницами не менее 30 метров и 50 пожарных машин с лестницами длиной более 35 м. По принятой в НАТО процедуре, координационный центр альянса уведомил в открытом режиме страны НАТО о необходимости предоставить Киеву эту технику «для спасения людей и разбора завалов» в результате «российских ударов», подчеркнув, что все машины «требуются срочно».