«Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <…> что Нью-Йорк (Новгородское) полностью пал», — отметил он.
По словам эксперта, украинские войска не сумели построить достаточно серьезных укреплений. В результате российская армия продолжает продвигаться вперед, пояснил Меркурис.
Во вторник Минобороны сообщило, что Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике.
Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.
Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.