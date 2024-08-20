Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.