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Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область РФ доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью, заявил МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

В министерстве отметили, что вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи в том числе с появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации.

«Подчеркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США, как непосредственного участника конфликта, в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского», — сообщил МИД по итогам встречи.

Особо было отмечено, что в отношении причастных к этим преступлениям американских граждан в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации компетентными ведомствами будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.

«Четко дано понять, что все иностранные “специалисты” и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации», — добавили в министерстве.