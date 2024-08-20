Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области

В министерстве отметили, что вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи в том числе с появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации.