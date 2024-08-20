Дети сотрудников полиции Вьетнама посещают Беларусь

«Белорусскую милицию и полицию Вьетнама объединяют не просто хорошие взаимоотношения. Между нами — настоящая дружба! И дети коллег, которые сегодня находятся в зале, — это родные нам люди. Дорогие ребята, мы постарались показать вам основные достопримечательности нашей республики, ее красивые места. И эмоции, которыми делитесь, говорят: вам у нас понравилось. Уверен, что запомните эту поездку и обязательно захотите вернуться сюда уже со своими родными и близкими. А мы всегда будем рады вас видеть и принимать. Желаю здоровья, успехов, хорошего настроения», — сказал Иван Кубраков.
Министр вручил гостям наручные часы, памятные сувениры и сладости.
Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Нгы и глава делегации Министерства общественной безопасности Вьетнама Нгуен Куанг Ту поблагодарили за теплый прием, акцентировав, что МВД Беларуси всегда может рассчитывать на поддержку вьетнамских коллег.
Юные гости отметили, что получили много ярких эмоций и остались под большим впечатлением от красоты нашей страны и гостеприимства белорусов. Завершилось мероприятие концертными номерами.