Дети сотрудников полиции Вьетнама посещают Беларусь

«Белорусскую милицию и полицию Вьетнама объединяют не просто хорошие взаимоотношения. Между нами — настоящая дружба! И дети коллег, которые сегодня находятся в зале, — это родные нам люди. Дорогие ребята, мы постарались показать вам основные достопримечательности нашей республики, ее красивые места. И эмоции, которыми делитесь, говорят: вам у нас понравилось. Уверен, что запомните эту поездку и обязательно захотите вернуться сюда уже со своими родными и близкими. А мы всегда будем рады вас видеть и принимать. Желаю здоровья, успехов, хорошего настроения», — сказал Иван Кубраков.