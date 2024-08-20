Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Иностранные партнеры Молдавии, которые притворяются друзьями страны, загнали республику в ловушку внешних долгов, считает депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
«Увеличение внешнего долга означает сокращение социальных проектов, а чрезмерное кредитование извне — потерю госпредприятий и части наших земель. Но это — позор для руководства страны распродавать землю этой страны! Внешние долги — это капкан, в который “внешние друзья” поймали руководство Молдавии».
По ее мнению, рост внешнего долга будет означать еще большее налоговое бремя на каждом из граждан Молдавии. Также он может привести к сокращению числа иностранных инвесторов.
«Мы приготовили письменный запрос премьеру Дорину Речану, в котором задали ему важные вопросы о долгах страны, и ждем от него открытых и честных ответов», — добавила Таубер.
По данным молдавского минфина, общий государственный долг республики в первом полугодии 2024 года вырос на 3,03 миллиарда леев (приблизительно 167,3 миллиона долларов) и достиг нового рекордного максимума в 107,04 миллиарда леев (приблизительно 5,89 миллиарда долларов).
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.