Олбани
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер

Таубер: иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку внешних долгов.

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Иностранные партнеры Молдавии, которые притворяются друзьями страны, загнали республику в ловушку внешних долгов, считает депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

«Увеличение внешнего долга означает сокращение социальных проектов, а чрезмерное кредитование извне — потерю госпредприятий и части наших земель. Но это — позор для руководства страны распродавать землю этой страны! Внешние долги — это капкан, в который “внешние друзья” поймали руководство Молдавии».

заявила Таубер на брифинге.

По ее мнению, рост внешнего долга будет означать еще большее налоговое бремя на каждом из граждан Молдавии. Также он может привести к сокращению числа иностранных инвесторов.

«Мы приготовили письменный запрос премьеру Дорину Речану, в котором задали ему важные вопросы о долгах страны, и ждем от него открытых и честных ответов», — добавила Таубер.

По данным молдавского минфина, общий государственный долг республики в первом полугодии 2024 года вырос на 3,03 миллиарда леев (приблизительно 167,3 миллиона долларов) и достиг нового рекордного максимума в 107,04 миллиарда леев (приблизительно 5,89 миллиарда долларов).

Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.