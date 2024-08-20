На митинге в Кишиневе задержали сторонника блока «Победа»

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Полиция Кишинева задержала во вторник сторонника оппозиционного блока «Победа» на митинге в поддержку участия политсилы в президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии «Победа — Виктория», которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Заседание суда уже дважды переносилось.
Сторонники блока «Победа» собрались во вторник у здания Апелляционной палаты Кишинева, рядом с ними расположились и провокаторы, которые пытаются заглушить митинг и выкрикивают оскорбления в адрес лидеров блока. Один из участников акции протеста забрал у провокаторов плакат и выбросил его, после этого нему подошли сотрудники полиции и заявили, что он якобы ударил человека. Организаторы акции пытались урегулировать конфликт и просили полицию предъявить доказательства. Несмотря на это, правоохранители применили силу для задержания, мужчина был отправлен в инспекторат полиции.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока «Победа», объединившего партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.