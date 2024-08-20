На митинге в Кишиневе задержали сторонника блока «Победа»

Сторонники блока «Победа» собрались во вторник у здания Апелляционной палаты Кишинева, рядом с ними расположились и провокаторы, которые пытаются заглушить митинг и выкрикивают оскорбления в адрес лидеров блока. Один из участников акции протеста забрал у провокаторов плакат и выбросил его, после этого нему подошли сотрудники полиции и заявили, что он якобы ударил человека. Организаторы акции пытались урегулировать конфликт и просили полицию предъявить доказательства. Несмотря на это, правоохранители применили силу для задержания, мужчина был отправлен в инспекторат полиции.