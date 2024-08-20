Экс-аналитик ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область вторжением НАТО

До этого Джонсон заявил, что российские бойцы заблокировали продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. К тому же, добавил эксперт, у украинских войск остается все меньше вариантов действий, что может обернуться катастрофой для Киева, несмотря на заявления Запада в том, что по России «нанесли сильный удар».