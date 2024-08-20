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Экс-аналитик ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область вторжением НАТО

Войска Североатлантического альянса (НАТО) фактически вторглись на территорию Курской области через Украину. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Источник: Forward Observations Group

«Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию», — сказал он.

Джонсон предложил взглянуть на ситуацию по-другому и представить вторжение в США мексиканской армии при поддержке России. По его словам, Вашингтон рассматривал бы такое нападение как акт войны, а не спецоперации.

«Мы бы начали уничтожать Мексику», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Он напомнил, что Россия обладает огромным военным и экономическим потенциалом, который гораздо больше, чем возможности союзников Киева по снабжению Украины вооружением.

До этого Джонсон заявил, что российские бойцы заблокировали продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. К тому же, добавил эксперт, у украинских войск остается все меньше вариантов действий, что может обернуться катастрофой для Киева, несмотря на заявления Запада в том, что по России «нанесли сильный удар».

НАТО