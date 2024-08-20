Болгарская партия «Возрождение» примет участие в форуме БРИКС в Москве

«Мы неоднократно подчеркивали, что строим мосты в то время, когда остальные их разрушают. Дипломатия включает в себя партнерство как на Востоке, так и на Западе, а также дает возможность строить дипломатические отношения и развивать потенциальное партнерство со всеми странами мира. Только так внешняя политика Болгарии будет независимой и соответствовать нашим национальным интересам», — написал Костадинов.