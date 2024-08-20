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Болгарская партия «Возрождение» примет участие в форуме БРИКС в Москве

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Делегация болгарской политической партии «Возрождение» примет участие в Международном муниципальном форуме стран БРИКС в Москве 27 и 28 августа. Об этом сообщил в Telegram-канале лидер политического объединения Костадин Костадинов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы неоднократно подчеркивали, что строим мосты в то время, когда остальные их разрушают. Дипломатия включает в себя партнерство как на Востоке, так и на Западе, а также дает возможность строить дипломатические отношения и развивать потенциальное партнерство со всеми странами мира. Только так внешняя политика Болгарии будет независимой и соответствовать нашим национальным интересам», — написал Костадинов.

Политик сообщил, что его партия также получила приглашение посетить в ноябре Китай.

Международный муниципальный форум стран БРИКС станет одним из крупнейших событий в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Программа форума включает более 70 деловых мероприятий, в нем будет участвовать более 6 тыс. делегатов более чем из 120 стран.

БРИКС