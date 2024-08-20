СМИ: в Нидерландах единый центр для беженцев прекратил принимать украинцев

Как сообщил официальный представитель властей Утрехта Мартен Групстра, центр переполнен, а люди остаются в нем гораздо дольше, чем планировалось. Почти каждую ночь там спят больше 140 человек, на которых рассчитан центр. «Санитарные помещения, например, не предназначены для группы такого размера», — отметил Групстра. По его словам, для беженцев, которые сейчас находятся в центре, продолжат искать постоянное решение, но пока их места не будут занимать новые украинцы. Официальный представитель муниципалитета добавил, что это национальная проблема, которую правительство должно решать совместно с муниципалитетами.