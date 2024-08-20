СМИ: в Нидерландах единый центр для беженцев прекратил принимать украинцев

По ее данным, с февраля центр принимал только беженцев из наиболее уязвимых групп, таких как пожилые люди и матери с детьми. Теперь же его двери закрылись для всех.
Центр в Утрехте являлся своего рода хабом, в нем, как предполагалось, украинские беженцы должны были оставаться в течение нескольких дней, пока для них искали постоянное жилье в муниципалитетах по всей стране. Но этот процесс застопорился из-за нехватки мест.
Как сообщил официальный представитель властей Утрехта Мартен Групстра, центр переполнен, а люди остаются в нем гораздо дольше, чем планировалось. Почти каждую ночь там спят больше 140 человек, на которых рассчитан центр. «Санитарные помещения, например, не предназначены для группы такого размера», — отметил Групстра. По его словам, для беженцев, которые сейчас находятся в центре, продолжат искать постоянное решение, но пока их места не будут занимать новые украинцы. Официальный представитель муниципалитета добавил, что это национальная проблема, которую правительство должно решать совместно с муниципалитетами.
Для украинских беженцев закрытие означает, что им придется искать место для проживания самостоятельно. Они могут обращаться за помощью в муниципалитеты, но вероятность того, что им смогут помочь, невелика. Как отмечают эксперты, подобная ситуация приводит к тому, что украинские беженцы, прибывшие в Нидерланды, теряются из вида, власти не могут сказать, где они находятся, в каких условиях проживают и чем занимаются.
Согласно данным правительства Нидерландов, после начала конфликта на Украине королевство приняло около 110 тыс. ее жителей и их число продолжает увеличиваться.