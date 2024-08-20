Украина срочно запросила у НАТО новую технику

По информации агентства, Киев запросил поставку 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет транспортировать один или два основных боевых танка), а также 25 бронированных санитарных машин и 27 пожарных автомобилей.
В соответствии с установленной в НАТО процедурой, координационный центр альянса информировал страны НАТО о необходимости срочной передачи этой техники Киеву «для спасения людей и ликвидации последствий российских атак», подчеркивая, что все машины «нужны незамедлительно».
До этого в США сообщили, что сумма расходов страны на помощь Украине и усиление НАТО с конца февраля 2022 года составила $174,19 млрд.