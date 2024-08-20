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Белорусские военные впервые стреляли из ЗРК «Тор» на ходу

Боевые пуски ракет белорусские военные провели на российском полигоне, куда направились повышать свои профессиональные навыки.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Белорусские военные совершили боевые пуски на полигоне Ашулук, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Боевой расчет комплекса С-300 осуществил боевой пуск по беспилотному летательному аппарату, имитирующему условного противника».

рассказал командир 115-го зенитного ракетного полка Виталий Линцевич.

По словам командира, расчет комплекса отработал уверенно, своевременно обнаружив и поразив цель в воздухе.

При этом в белорусском оборонном ведомстве обратили особое внимание, что еще один боевой расчет совершил боевой пуск из ЗРК «Тор-М2 К».

«Боевой пуск с движущейся боевой машины осуществлялся белорусским расчетом впервые», — отметили в Минобороны.

Ранее пуски с таких зенитно-ракетных комплексов совершались только с подготовленной огневой позиции.