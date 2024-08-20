Белорусские военные впервые стреляли из ЗРК «Тор» на ходу

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Белорусские военные совершили боевые пуски на полигоне Ашулук, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Боевой расчет комплекса С-300 осуществил боевой пуск по беспилотному летательному аппарату, имитирующему условного противника».
По словам командира, расчет комплекса отработал уверенно, своевременно обнаружив и поразив цель в воздухе.
При этом в белорусском оборонном ведомстве обратили особое внимание, что еще один боевой расчет совершил боевой пуск из ЗРК «Тор-М2 К».
«Боевой пуск с движущейся боевой машины осуществлялся белорусским расчетом впервые», — отметили в Минобороны.
Ранее пуски с таких зенитно-ракетных комплексов совершались только с подготовленной огневой позиции.