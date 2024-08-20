Алаудинов назвал цель атаки ВСУ на мосты в Курской области

По его словам, военное руководство отреагировало на ситуацию, и были организованы в том числе водные переправы. «То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть и понтонный мост, и есть у нас множество катеров… для того, чтобы ребятам помогать», — сказал он, отвечая на вопрос телеведущей Ольги Скабеевой о подрыве мостов через реку Сейм в Курской области.