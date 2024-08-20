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В Узбекистане IT будут широко внедрять в развитие сферы услуг

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане сферу услуг планируют развивать с внедрением IT, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На совещании в Нукусе президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в стране 52% занятого населения работает в сфере услуг, а также 68% действующих предприятий также относятся к этой отрасли, однако только 4% из них дают высокую добавленную стоимость.

Поэтому в первую очередь в сфере услуг особое внимание уделяется развитию IT-отрасли. Также президент отметил, что за семь лет отрасль обрела экспортный потенциал в миллиарды долларов и в каждой области были созданы специализированные IT-парки.

Планируется открытие центра искусственного интеллекта в одном из IT-парков, где будут созданы все условия для реализации новых проектов в этом направлении. На финансирование проектов, связанных с внедрением искусственного интеллекта, предполагается выделить 50 миллионов долларов.

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