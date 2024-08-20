В Молдавии перенесли заседание суда по участию блока «Победа» в выборах

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по вопросу допуска оппозиционного блока «Победа» к участию к в референдуме и выборах президента Молдавии перенесено на 22 августа, сообщила во вторник исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии «Победа — Виктория», которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате.
«Заседание перенесено на 22 августа, тогда будет вынесен вердикт. У представителей ЦИК не было аргументов, чтобы подтвердить свою позицию, мы рассчитываем на справедливое решение судей».
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока «Победа», объединившего партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.