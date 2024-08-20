В Беларуси прорабатывается вопрос о субсидировании приобретения пеллетных котлов населением

«Сегодня за счет этого льготного кредита пеллетных котлов покупают больше, чем электрических. Работа в данном направлении нами будет продолжена», — подчеркнул Виталий Крецкий.



Крецкий: для населения использование пеллет в 3−4 раза выгоднее, чем других видов топлива

Сегодня готовится решение по субсидированию приобретения пеллетных котлов населением, добавил он. «Предполагается субсидия до 40% от стоимости котельного оборудования, т.е. человек, приобретая котел вместе с сопутствующим оборудованием, может заявиться на субсидию от государства до 40% от стоимости. Документ готовится по аналогии с теми льготами, которые сегодня предоставлены государством по электроснабжению. Думаю, что наше предложение будет поддержано, и в ближайшее время мы внесем этот документ на рассмотрение главе государства», — рассказал Виталий Крецкий.