Минобороны создало группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Сегодня под руководством министра обороны Андрея Белоусова прошло совещание с координационным советом. Замруководителя координационного совета назначен замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое есть в распоряжении «Ъ».
Зоны ответственности в совете распределены следующим образом:
- За защиту граждан и территорий от атак дронов отвечают представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».
- За материально-техническое обеспечение в совете отвечает замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга.
- За военно-техническое обеспечение — замминистра обороны Алексей Криворучко.
- За инженерное обустройство и строительство — замминистра обороны Павел Фрадков.
- За межведомственное взаимодействие — замминистра обороны Олег Савельев.
- За медицинское обеспечение — начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.
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