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Минобороны создало группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Министерство обороны сообщило о создании группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». За их работу в министерстве отвечает координационный совет по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня под руководством министра обороны Андрея Белоусова прошло совещание с координационным советом. Замруководителя координационного совета назначен замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое есть в распоряжении «Ъ».

Зоны ответственности в совете распределены следующим образом:

  • За защиту граждан и территорий от атак дронов отвечают представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».
  • За материально-техническое обеспечение в совете отвечает замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга.
  • За военно-техническое обеспечение — замминистра обороны Алексей Криворучко.
  • За инженерное обустройство и строительство — замминистра обороны Павел Фрадков.
  • За межведомственное взаимодействие — замминистра обороны Олег Савельев.
  • За медицинское обеспечение — начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

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