Минобороны создало группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Сегодня под руководством министра обороны Андрея Белоусова прошло совещание с координационным советом. Замруководителя координационного совета назначен замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое есть в распоряжении «Ъ».